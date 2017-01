Voci:

(progetto svedese che vede in formazione, tra gli altri, membri di) hanno pubblicato un primo teaser del branoIl pezzo è stato registrato daalla voce,alla chitarra,alla chitarra e seconda voce,al basso,alle tastiere ealla batteria.Ecco il cast completo dell’opera:(SOILWORK, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA)(MASTERPLAN, AT VANCE)(SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND)(ECLIPSE, W.E.T, NORDIC UNION)(SAFFIRE)(IN FLAMES, ENGEL, DRÖMRIKET)(WITHIN TEMPTATION, JONO)(SAFFIRE)(RANDY PIPER’S ANIMAL, SHOTGUN)(CRASHDÏET, SISTER)(THERION, TREAT)(THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA)(MUSTASCH, ECLIPSE, SABATON, W.E.T)(THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, MEAN STREAK)