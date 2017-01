, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco del, due band della scena metal underground italiana. L'evento si svolgerà presso, via Cisa Ligure, 42041, Lentigione di Brescello (RE)NESSUNA TESSERA RICHIESTA - INGRESSO GRATUITOGlisi formano nel 2007 a Rolo (RE), per idea di(batterista e cantante nel gruppo death metal) ed. Hanno una demo all'attivo, chiamato "" e uno in fase di produzione. Insomma, sarà un live caratterizzato dall'energia all'insegna di uno Sludge Hardcore con influenze Thrash Metal.I parmensisi presentano come un gruppo basato su solidi standard sonori ma comunque aperto a vari tipi di sfaccettature "estreme". Di estremità parliamo, proprio perché il nostro complesso si propone di proporci (mi si conceda il gioco di parole) un sound Death Melodico di chiara ispirazione nordica (svedese, per la precisione) unito però, di quando in quando, a qualche sensazione "massiccia" in puro stile nu-alternative metal Nascono verso la fine del 2014 dalla sinergia venutasi a creare fra il batteristaed il bassista, ai quali si unisce ben prestoalla chitarra ealla voce.Altre informazioni: