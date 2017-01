"Rebel Circle Night" presso "Be Movie" in provincia di Reggio Emilia

, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana. L'evento organizzato dallo staffavrà come di consueto il nomee vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj set fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, Via Roma n. 6, 42049, Sant'Ilario d'Enza (RE).NESSUNA TESSERA RICHIESTA - INGRESSO GRATUITOInformazioni sui gruppi:Genere: RockProvenienza: ModenaIl progettonasce nel 2008 dall'idea di proporre musica originale in lingua inglese ispirata dal più intenso spirito rock e dall'amore per sonorità d'oltreoceano. Fondatori della band con base a Modena, sono gli affiatati chitarristii ed. Dopo diversi cambi di line-up, viene inserito alla voce, cui seguonoal basso ealla batteria. Difficile collocarli in un genere musicale: nel loro sound vengono unite intense melodie a chitarre pesanti, spaziando da memorabili ballad a brani più duri ed aggressivi, che richiamano il sound del rock/metal made in USA. Nel 2008 esce "", primo EP contenente 4 tracce i cui brani "" e "" sono inseriti nella soundtrack del film "", del regista. Svolgono intensa attività live che porta ad inserire le loro esibizioni nei palinsesti di diversi e tra i più rinomati rock-club italiani, dividendo il palco con affermate realtà quali Killing Touch e Pino Scotto. Nel 2010 incidono "", altro mini-EP, in cui vengono rivisitati ed interpretati i brani "" deie "" di. Nel 2011 entrano nuovamente in studio per registrare il nuovo LP "": contenente 9 brani inediti, il 21 Maggio 2012 viene pubblicato dae distribuito da. "" viene accolto e recensito positivamente da molte webzine e riviste del settore tra le quali anche la storica testata "Metal Hammer". L'attività promozionale a sostegno dell'ultima uscita discografica porta ia suonare anche al prestigioso festival "Masters of Rock" in Repubblica Ceca.Ad inizio 2014 il bassista Mauree lascia la band e viene sostituito da(ex), mentre ad inizio 2015 Clay abbandona il progetto e cede il ruolo di cantante ad) con cui inizia subito un'affiatata collaborazione live e compositiva. A Dicembre 2015 ientrano in studio per registrare il nuovo disco "" che uscirà a Settembre 2016 sempre perGenere: RockProvenienza: MantovaA tratti eccentrica e sicuramente talentuosa e coinvolgente,unisce le sonorità di un rock dark e drammatico a melodie accattivanti.Rock Hard e Metal Hammer così definiscono la cantante ed il suo lavoro:Informazioni sul locale: