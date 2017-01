"Il disco vuole essere un manifesto di rabbia, violenza e frustrazione, scaturite dalla volontà di non sottomettersi ad una società che ha come unico scopo l'omologazione, l'annientamento del singolo individuo".





La old school thrash/death bandha annunciato l'accordo conper la pubblicazione del nuovo album,, previsto per il 17 marzo in versione fisica e digitale.Mix e mastering a cura di(Sawthis) presso gli Under Room Studios, il nuovo album è il giusto compromesso tra vecchia e nuova generazione thrash metal, con influenze death e quella vena punk/hardcore che ha caratterizzato il precedente lavoro in studio "Globalized Anger".La band a proposito diartwork e tracklist