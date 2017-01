Dopo il trionfo aldello scorso ottobre, durante il quale le copie del fumettosono andate magicamente Sold Out, la happy metal band romana autrice della hit, annuncia cinque nuovi appuntamenti delin una speciale veste carnevalesca e in previsione del nuovo album attualmente in lavorazione:@ Phenomenon,@ Exenzia,@ Florentia,@ Revolver,@ Circolo Colony,Istrionici poliedrici, inascondono nel furgone "le musicassette di Battiato e Frank Zappa", tra le principali fonti di ispirazione di una band che gioca con l'ironia ed i suoi livelli di intelligibilità.Reduci da un biennio intenso, che li ha portati ad esibirsi in Italia ed all'estero con artisti internazionali come Gamma Ray, Mago De Oz, Exodus, Therion, isono anche gli autori dell'inno di, autentico fenomeno social degli ultimi anni, che assieme a Jenus - Don Alemanno, appare anche sul fumetto ed in molte esibizioni dal vivo.sono: