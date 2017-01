Ci sono possibilità che Kiske possa cantare canzoni dell’era Daris?

Penso di si, dovrei cantare anche le canzoni dell’era Andi Deris. Andi ha cantato le vecchie canzoni, credo sia una buona idea che entrambi cantiamo le canzoni l'uno dell'altro.





Stiamo pensando di far cantare in duetto Andi e Michael. Non è più interessante? Anche io posso cantare le parti armoniche e in duetto. In questi sette membri degli Helloween ci sono tre cantanti… o due cantanti a un “urlatore”.

Continuano a trapelare indiscrezioni in casa, su quello che potrebbe accadere durante il, in particolare per quanto riguarda le canzoni che dovrebbero cantareDi seguito le dichiarazioni diche a precisa domanda di una giornalista della rivista giapponesehanno risposto così:Giornalista:di seguito aggiunge:Non ci resta che aspettare per conoscere ulteriori dettagli, vista la grande aspettativa di questo, sarebbe fantastico secantasse le canzoni di Walls of Jericho,i brani storici dei due Keepers, (e magari ripescare qualcosa di imporrante da Pink Bubbles Go Ape e Chameleon) lasciando ail compito di interpretare i brani dell’era “post Kiske”.Una cosa è certa, non basteranno 15 pezzi in scaletta!