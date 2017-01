“Sarebbe una cosa fantastica per me, Bobby Dall, C.C. DeVille e Rikki Rockett andare là fuori tutti insieme per qualcosa come tre mesi. E’ sulla mia lista dei desideri, siamo vicini a farlo succedere e so che loro lo vogliono e che si divertirebbero un sacco.”

La tanto annunciata reunion deinon è avvenuta nel 2016 ma, stando alle dichiarazioni rilasciate dall'ex frontman, non è detto che non possa avvenire quest'anno.Ecco infatti cosa ha detto lo stesso Bret:In fondo sperare non costa nulla ai tanti fans sparsi per il mondo.