Proseguono senza sosta le attività del noto bassista nostranocon i suoiDopo i buoni riscontri raccolti con il disco Living Death Groove edito dalla Sliptrick, l'artista lombardo ha reso disponibile Bass Guitar Hero, una sorta di raccolta di vecchi brani, rivisti in una veste più moderna e conforme al sound attuale di Fabiano Andreacchio And The Atomic Factory.Il prodotto è attualmente disponibile esclusivamente in formato digitale e su tutte le piattaforme multimediali.L'ufficio stampa è curato dal Mazzarella Press Office.