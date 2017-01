Si preannuncia una serata live scoppiettante quella del prossimo 8 di gennaio. Presso il Circolo Svolta in quel di Rozzano (MI), isi esibiranno in uno show dal sapore unico.Headliner della serata saranno i californiani, con gli(from Los Angeles) come special guest. I, saranno a sua volta preceduti daUna sorta di mini festival in grande stile dove ci sarà da divertirsi.Per la cronaca, il Circolo Svolta è situato a Rozzano in provincia di Milano in via Franchi Maggi 118.L'inizio è previsto alle ore 20.30 con tagliando d'ingresso al costo di 15 Euro.