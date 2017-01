I nostranihanno reso note le prossime date live.La band farà tappa in Svizzera, Austria ed infine in Italia.Questo il calendario:03 Febbraio - Kulturwerk 118 - Sursee (CH)04 Febbraio - Manoir Pub - Maurice (CH)04 Marzo - Mark - Salzuburg (AT)10 Marzo - Ekidna - Modena (IT)25 Marzo - Comunità Giovanile - Varese (IT)22 Aprile - Rebel Circle - Reggio Emilia (IT)