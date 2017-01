ANNO NUOVO ... VITA NUOVA:



LA GLORIA ASPETTA TE !!!

Non smetteremo quindi di ringraziare TUTTI coloro che hanno aderito - ma anche semplicemente apprezzato - a ...And Reviews For All!

COME FARE?

Neglisu queste pagine sono state pubblicate più direcensioni, e questo grazie anche al contributo di alcuni dei nostri lettori, con i riscontri a questa iniziativa che si sono rivelati importanti, sia per il numero di proposte e recensioni sottoposteci sia - soprattutto - per la qualità dei contributii, anche da parte di diversi storici utenti del Forum che per una volta si sono spostati dall'altra parte della barricata.E per qualcuno questa opportunità si è poi rivelata una collaborazione continuativa, fino a far parte dello staff di Metal.itSe poi volete sbizzarrirvi ulteriormente, oltre alle classiche recensioni, rimane sempre aperta la possibilità di realizzare degli(monografie, live report, disquisizioni tecniche...), che ovviamente saranno pubblicati sempre a vostro nome.Semplice, stilate e firmate in calce - già: quelle anonime non verranno prese in considerazione - la vostra recensione o articolo (in formato .doc o .txt) e poi la mandate al seguente indirizzo: andreviewsforall@metal.it Una veloce valutazione da parte nostra - tranquilli nessuna censura, per quanto ovviamente ci riserviamo il diritto di non pubblicare quelle particolarmente NON meritevoli della Gloria - e poi sarà messa on line.: Per ragioni di database e di comodità, le varie recensioni / articoli verranno abbinate ad un unico utente creato ad hoc:, con il nome dell'autore che verrà riportato in bella vista nel corpo della recensione stessa.Che la gloria sia con voi!La redazione