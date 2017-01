Tramite la propria pagina Facebook ihanno fatto sapere di essere entrati in studio per cominciare le registrazioni del successore di qui potete leggere la nostra recensione), prodotto da(Karnivool, Dead Letter Circus), con(Devin Townsend, Periphery) come ingegnere del suono.Il full-length, al momento ancora senza titolo, è previsto per la prossima estate.