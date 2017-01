Artwork G.A.S.

I Am What I Am

My Life Is A Bad Time

Fading Out

Paranoialyzed

Ci siamo! Come preannunciato qualche giorno fa, i Joke Addiction sono pronti per rilasciare il loro debut sotto l'egida di, questo il titolo dell'EP, uscirà venerdiin esclusiva per Spider Rock Promotion in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, distribuito daL'album, registrato negli studidi Siracusa, mixato e masterizzato dai Joke Addiction, è, in cui si percepiscono anche echi Thrash/Groove made in U.S.A., Grunge e Funk Rock che ben si sposano con le tematiche sociologiche, filosofiche e intimiste presentate dai nostri in un mood tutt'altro che austero, secondo i dettami del genere.Il tutto è eseguito con una maestria della tecnica e degli arrangiamenti che fa sembrare i Joke Addiction dei veri e propri veterani.Noi siamo saltati dalla sedia, e siamo pronti a scommettere che voi farete altrettanto.Di seguito il cover artwork e la tracklist: