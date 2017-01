“Auguri per il 2017

Vi auguro il meglio: felicità, pace, salute e successo per qualunque cosa farete. Il mio 2016 è stato fantastico: tour mondiale, album, amicizia, amore… e il 2017 suppongo sarà altrettanto eccitante, è il venticinquesimo anniversario degli Edguy, stiamo pianificando una release speciale e alcuni show per l’anniversario.”





, ha rilasciato una dichiarazione molto interessante la sua pagina Facebook , facendo intuire che per i venticinque anni di attività degli, ci saranno grosse sorprese per i fans, non ci resta che aspettare.Di seguito la dichiarazione del leader degliRicordiamo che l’ultimo album della band,, risale al 2014.