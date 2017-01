Dopo l’ottimo consenso di pubblico e di vendite raggiunto da “The Fifth Fury”, quinto Album della band, pubblicato nel 2014 via Sliptrick Records, i Gory Blister iniziano i lavori del nuovo album, che sara’ dato alle stampe per la fine del 2017.Il sound di questo nuovo album (ancora senza titolo), affonda le radici nelle principali influenze della band, tra cui Death, Carcass, Kreator, Cannibal Corpse, con una particolare attenzione, a melodie ed atmosfere dal sound piu’ moderno, senza snaturare personalità e stile della band.Recentemente si e’ unito ai Gory Blister in qualita’ di nuovo bassista, Fabiano Andreacchio, produttore e musicista del progetto solista, Atomic Factory (Sliptrick Records), con il quale oltre a lavorare insieme al nuovo album, si preparano a tornare dal vivo, con 3 nuovi concerti in Italia, per inizio 2017:- 20 Gennaio 2017 @ Cantrale Rock Pub – Erba (CO)- TBD Marzo 2017 @ Il Postaccio – Roma- 20 Aprile @ Legend Club – Milano