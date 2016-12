in un modo o nell’altro

Si sta per chiudere l’ennesimo anno di attività del nostro/vostro sito, per la precisione il 17esimo anno di vita () che siamo qui a raccontarvi il metal con passione, serietà (ma sempre mista a divertimento) e speriamo con professionalità ed il massimo dell’impegno.Il 2016 è stato, nuovamente, un anno tormentato per noi: per l’ennesima volta da quando siamo partiti abbiamo dovuto ricominciare daccapo. “”, sembra il nostro mantra.Finita in maniera imprevista e frettolosa l’avventura con, che salutiamo, abbiamo ripiegato sul vecchio caro Metal.it, perdendo nuovamente i fan acquisiti in quasi due anni sulla pagina facebook, così come accaduto in passato con il forum e le sue molteplici piattaforme, resettate più e più volte nei vari passaggi da metal.it, orion magazine, eustakio.com (brrrr!), EUTK.net – senza dubbio per noi il periodo più gratificante e seguìto, e chi più ne ha più ne metta.In futuro, se ce ne sarà uno, non vedrete più alcuna collaborazione, partnership, cambi di nome, di dominio o altro: ci abbiamo provato, è stato a volte esaltante, a volte frustrante, ringraziamo tutti ma anche basta.E questo ultimo scossone ha comportato anche l’abbandono di tante penne storiche ed importanti per il nostro sito web, con lo staff restante, numericamente ridotto ormai davvero all’osso, che ha dovuto tener duro strenuamente per far fronte a tutti gli impegni che solo la passione per adesso non ci impedisce di mandare definitivamente al diavolo.Ringrazio di cuore tutti i ragazzi che stanno mantenendovivo grazie ai loro sforzi e sacrifici.Siamo nati in un’epoca che non esiste più, ormai il classico sito web è stato quasi soppiantato, prima dalla facilità di reperire autonomamente i dischi (illegalmente in primis, ma ormai anche in maniera totalmente idonea, tra anticipazioni su youtube e servizi come) e poi dache ha assai distorto il senso di sito web/comunità di informazione, rendendolo ridondante, inutile o superfluo a seconda dei casi.Peraltro si può desumere guardando la nostra home page che non siamo tipi propriamente aperti ai cambiamenti: nel 2017 l’attuale layout e motore del sito compiono, Eutk 2.0 fu inaugurato proprio a, ed in un campo dove anche in pochi mesi cambia tutto dieci anni sono davvero un’eternità.Fuori tempo, fuori contesto, fuori luogo. Questo siamo noi. Sì, è vero, inutile negarlo. Non sappiamo venderci, non siamo social, non sappiamo cosa siano le inserzioni sponsorizzate né abbiamo soldi da poter “” in questo, abbiamo tutti i nostri lavori poco tecnologici che mal si confanno con questo web 3.0 in cui ci sentiamo, sinceramente e, spaesati.Ma per lo stesso motivo siamo anche fuori dalle mode, fuori dalle imposizioni, fuori dalle amicizie, fuori dal coro insomma e questo può avere anche dei lati positivi tutto sommato…Onestamente non abbiamo la minima idea di cosa aspettarci in questo 2017… ma in ogni caso, la voglia di parlare di, non ci mancherà mai.”.