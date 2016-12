Comunicato stampa con preghiera di pubblicazione:è lieta di annunciare una new entry nel proprio roster: i Joke Addiction Ci siamo imbattuti in questa band siracusana per puro caso, e siamo rimasti letteralmente sbalorditi dalla qualità e soprattutto dall'attitudine di questi giovanissimi rocker.Attivi da poco più di tre anni,(Voce e Chitarra),(Basso) e(Batteria) suonano undi grande impatto, orecchiabile, energico e a volte sfrontato, in grado di risvegliare e soprattutto soddisfare nostalgie eighties e non solo.Il connubio con Spider Rock si concretizzerà nei primi mesi del 2017, quando rilasceremo sul mercato digitale mondiale un debut EP intitolatoNei prossimi giorni ufficializzeremo la data di uscita e forniremo maggiori dettagli sulla release. Per il momento, diamo un caloroso benvenuto in casa Spider Rock aiSaluti,Facebook Page: http://www.facebook.com/SpiderRockPromotion Facebook Street Team Page: http://www.facebook.com/spiderrock.streetteam Reverbnation: http://www.reverbnation.com/label/spiderrockpromotion