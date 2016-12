In occasione del concerto tenuto il, in California, ihanno pubblicato il video-live delle songLo show ha avuto luogo al, davanti ad un pubblico ridotto.Questa la setlist del concerto di Oakland:BreadfanCreeping DeathBlackenedSad But True Fade to BlackAtlas, Rise!Harvester of SorrowMoth Into FlameOne Master of Puppets For Whom the Bell TollsEnter SandmanEncore:Whiskey in the JarHardwiredSeek & Destroy