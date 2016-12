: in attesa della pubblicazione del nuovo album della band Gothic/Electro/Rock romana è disponibile su Bandcamp in digital download e a prezzo limitato il debut album "", le cui copie fisiche sono da tempo sold out, o disponibili solo a prezzi esorbitanti per il mercato dei collezionisti sul web. Il download di "Dust" include tre bonus tracks non presenti nell'edizione originale del cd.E' disponibile inoltre su tutte le maggiori piattaforme digitali il nuovo singolo "".