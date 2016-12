Inizio anno con il botto per i: la nota band italiana recentemente impegnata in un progetto con i Necrodeath, avrà il compito di occuparsi della sigla e di tutte le musiche che accompagneranno i servizi di un nuovo format televisivo dal titolo “Prepararsi alla morte”. Al termine della stagione inoltre la stessa(vera e propria deus-ex-machina del gruppo) sarà presente nella puntata conclusiva, uno speciale registrato a Torino.Nemmeno a dirsi questo programma inizierà Venerdì 13 gennaio 2017, ed in anteprima online qui sotto è possibile ascoltare la sigla.Il programma sarà visibile in chiaro su qualche emittente italiana oltre che su un canale youtube dedicato.