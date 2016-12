Il frontmannel corso dell’ultimo aggiornamento sull’andamento dei lavori, ha dichiarato che nel nuovo album attualmente in lavorazione, sarà presente la cover degli Annihilator,Di seguito le dichiarazioni di“L’album ha un sound molto elaborato; anche se per ora sono pronte solo le parti di batteria e quattro tracce di chitarra, fa venire in mente un suono a metà tra “Hammer Of The Witches” del 2015 e “Cruelty And The Beast” del 1988. Preparatevi a essere abbagliati, presi a pugni, e poi abbagliati e presi a pugni di nuovo mentre questo Leviatano si solleva. L’album comprenderà anche una versione Cradle-lizzata della title track di “Alice In Hell”, approvata personalmente da Jeff Waters."