Fan del symphonic metal, udite udite!I milanesihanno appena annunciato tramite Facebook, ( https://www.facebook.com/temperanceofficial/photos/a.418813534888168.1073741832.359049597531229/864771656959018/?type=3&theater ), l’arrivo del loro primo tour europeo dache partirà dail prossimoe si snoderà per tutta l’Europa con nuovi incredibili live.Ad accompagnarli i nostrani, mentre in alcune date saranno affiancati dagliIl tour sarà di supporto alla loro ultima fatica discografica “”, uscito ilviaNel tour sono previste due date Italiane:":23.02.2017 - Centro Giovani - Gorizia - ITALY *24.02.2017 - Vegallomas Klub - Szombathely - HUNGARY *25.02.2017 - Pod Skalkou - Ceska Trebova - CZECH REPUBLIC *26.02.2017 - Melodka Club - Brno - CZECH REPUBLIC **27.02.2017 - Exit Us - Prague - CZECH REPUBLIC **28.02.2017 - Rudeboy Klub - Bielsko Biala - POLAND **02.03.2017 - Titans Club - Lens - BELGIUM ***03.03.2017 - De Verlichte Geest - Roselare - BELGIUM ***04.03.2017 - Rockheaven - Eygelshoven - NETHERLANDS ***05.03.2017 - Moonlight Music Hall - Diest - BELGIUM ***07.03.2017 - Garage Deluxe - Munchen - GERMANY ***08.03.2017 - Soundcheck One - Waldbrown - GERMANY ***09.03.2017 - L'Excalibur - Reims - FRANCE ***10.03.2017 - Petit Leman - Vevey - SWITZERLAND ***11.03.2017 - Met Bar - Lenzburg - SWITZERLAND ***12.03.2017 - Rock Town - Cordenons - ITALY **** Special guest** Special guest*** Special guest