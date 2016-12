Il sogno di assistere all'ultimo concerto dei leggendari, potrebbe diventare realtà per alcuni di voi.Virgin Radio ha lanciato un contest, basterà caricare una foto che dimostri la vostra passione per il gruppo ( es un'immagine con dischi, gadgets etc) e, una volta postata la fotografia e compilata la scheda, l’immagine dovrà raggiungere i 40 voti in modo da poter passare alla seconda fase, quella del giudizio della giuria.I Black Sabbath terranno gli ultimi 2 concerti aallail 2 e il 4 Febbraio prossimi, di seguito il link per accedere al contest, buona fortuna!