3 febbraio 2017

A tre anni di distanza dal grande successo di, tornano sul mercato discografico gli, nota rock band italiana che ha deciso di puntare sull'ambiziosa Onde Roar Records di Alessio Ligorio per dare alle stampe il proprio quarto album in studio.Il nome della nuova creatura diè compagni si preannuncia particolarmente interessante ed intricato., questo il titolo dell'album. E' un disco diverso quanto innovativo rispetto al passato, ma sempre coerente con il classico marchio ormai indelebile degli ArtemisiA. Apotropaico: termine riferito a oggetto, atto, animale o formula che allontana o annulla un’influenza maligna (Treccani).Attraverso questo significato, nasce appunto Rito Apotropaico, una sorta di viaggio attraverso le otto tracce presenti in questo nuovo lavoro in studio. Non si tratta propriamente di un concept, bensì di un percorso attraverso le tematiche storicamente care al gruppo, quali il mistero, le leggende, l’aldilà, l’animo umano nella sue varie sfumature, le paure e il credo. Musicalmente parlando la scelta di un sound più cupo e potente è frutto di una costante crescita e volontà di cambiamento, ma come precedentemente anticipato, con la voglia di restare fedeli a sé stessi, al marchio ArtemisiA.Rito Apotropaico uscirà quindi su etichettail prossimo, con distribuzione fisicae distribuzione digitale. L'ufficio stampa e la promozione saranno a cura del