Ancora freschi di pubblicazione dell'ultimo lavoro in studio, "" e reduci da un tour nord americano estenuante che li ha visti condividere il palco con i nostri cavalli puro sangue, glisono pronti al loro grande ritorno sui palcoscenici europei.A distanza di un anno appena dalle loro ultime performances in terra italica, gli olandesi tornano ad accontentare la propria fanbase italiana con un nuovo live che si terrà il prossimoaldi Trezzo sull'Adda, (Milano): la band della bellissimasarà supportata daiancora una volta protagonisti assoluti di un nuovo live teatrale dopo la grandiosa esibizione regalataci a Settembre con lo Spaziorock Festival e iUn'occasione unica per vedere in azione una delle symphonic metal band più famose del mondo che siamo certi ci riserverà molte sorprese.Per l'occasione, il bassista, la cantantee il chitarristahanno voluto condividere su Internet un breve video invito alla tappa milanese, disponibile a questo indirizzo Impossibile mancare, soprattutto se ad invitarvi sono gli stessi