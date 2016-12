hanno annunciato l’arrivo di un CD/DVD contenente alcune registrazioni live dei loro ultimi concerti.L’opera, intitolata “”, sarà suddivisa in un DVD che include due ore di live della registrazione del concerto tenutosi alla Gaîté Lyrique di Parigi, più 2 CD live delle registrazioni delle performance del Roadburn Festival registrate nel 2013 e nel 2016 e una registrazione solamente audio del concerto di Parigi in alta definizione.La release sarà disponibile anche nel formato vinile 10” per tutti i collezionisti alla ricerca del merchandise più raro.