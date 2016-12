I trasversali, giovane band della scuderiasaranno in Italia per un’unica data che si terrà il prossimo 3 aprile a Bologna. Si tratta del tour di “”, il loro ultimo album uscito lo scorso maggio che ha raccolto consensi dai fan e dalla critica specializzata che l’ha descritto come la nuova frontiera del prog sperimentale. Saranno presenti alcuni special guest di cui vi daremo news quanto prima.Ecco di seguito i dettagli dello show:Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €25,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 23 novembre.Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti tramite www.ticketone.it ), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d’accesso agli eventi prodotti dadeclina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso altri circuiti e si riserva la facoltà di non permettere l’accesso all’evento da parte dell’acquirente.