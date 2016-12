Sabato 8 Luglio

TRUEMETAL.it FESTIVAL 2017

“Italian Aggression Edition” - Open Air

BULLZDOZER (unica data italiana per il 2017), SCHIZO, NECRODEATH, STRANA OFFICINA, IN.SI.DIA, RAIN, DISTRUZIONE, GAME OVER

Isola Summer Arena

Via Mercalli 13/A - Parma

È prevista perla quarta edizione del, ancora una volta sarà una Kermesse di un’intera giornata che per quest’anno presenterà parecchie novità, a partire dalla location; stavolta difatti la manifestazione avverrà nella sua prima versione “open-air” e si terrà presso “L’Isola Summer Arena” aLa seconda novità riguarda la scelta delle band, si tratterà di un edizione speciale chiamata appunto “” con un cast pensato per celebrare il metallo tricolore con band che hanno fatto la storia del genere.A capo di un bill di tutto rispetto ci saranno i, con la loro unica esibizione per il 2017 andranno a comporre la famosa “Triade del Thrash Metal Italiano”, riunita appositamente per il festival, insieme a, entrambi tornati sulle scene con una nuova produzione discografica.La programmazione continua insieme ad altre due eccellenze del metal nostrano con la, anche loro attualmente alle prese con i lavori per le rispettive nuove produzioni che vedranno la luce durante il prossimo anno.“Last but not least” saranno presenti anche i signori del death metal italiano, i, a cui si aggiungono gli storici hard rocker bolognesie i, uno dei più forti “newcomer” del momento.A breve verranno fornite maggiori informazioni su location orari e biglietti.EAGLE BOOKING LIVE PROMOTION