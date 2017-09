Ascoltando le parole di Michael in sede di presentazione di WTP abbiamo capito che tutta la release è basata sul concetto che l’ambizione umana è una spada a doppio taglio: può fare cose grandiose o tremende. A vostro giudizio però quale lato si riscontra più facilmente nel mondo?

In occasione della presentazione alla stampa del loro nuovo lavoro, in uscita l’8 settembre via, noi di Metal.it abbiamo incontrato la band in quel di Milano ed abbiamo rivolto alcune domande in particolare a(fondatore e chitarrista della band) ed alla frontwoman, giunta al secondo album con gliEcco cosa ci hanno raccontato.Intervista a cura di Alessandro Zaina e Fabio DeCarlo: Iniziamo con una domanda facile…(ride) Più frequentemente è il lato malvagio a vincere, i cattivi ragazzi…ed è per questo che bisogna combattere, per il buono. E’ un conflitto continuo: Se conosci la nostra discografia sai che la melodia è sempre stata importante sin dal primo album; quando ho fondato la band il mio intento era quello di creare un suono estremamente melodico ma nel contempo heavy e aggressivo….non penso che” sia più melodico degli altri lavori.Interviene: Penso che sia melodico esattamente come gli altri: Anzi…forse è addirittura meno melodico degli altri…e comunque musica è melodia e la melodia è musica. Un drumming aggressivo e brutale con dei riffing pesanti ma senza melodia a lungo andare diventano noiosi: Apprezza la definizione ma poi deragliamo con qualche battuta sul fisting (pugno) che va per forza censurata…..: Lo abbiamo trovato online…sai è facile contattare le persone oggi, gli abbiamo mandato un messaggio lui ha risposto positivamente. A noi piaceva il suo misterioso stile pittorico, gli abbiamo mandato i testi dei brani ed i titoli in modo che lui potesse immergersi nell’atmosfera che volevamo rappresentasse.: Sì, hai ragione, ogni album del resto ha la propria identità diversa dagli altri.: In genere preferirei non parlare di altre bands..sai con alcuni siamo anche amici. Nel 1999 abbiamo fatto un tour con COB, Dark Tranquillity ed In Flames e c’era una visione comune della musica….in seguito forse noi ed i COB siamo rimasti più vicini alle radici del metal mentre altri hanno scelto altre strade….Ma ti ripeto: non amo parlare delle scelte altrui per rispetto; ognuno sceglie la propria via.: Il nostro modo di procedure è più o meno sempre uguale,mi manda la versione strumentale dei brani e le sue idée per I testi ed io le confronto con le mie per far emergere il meglio.: No…ma dal 2005 conosco la loro intera discografia….: Ti dico la verità…non ho uno stile preferito..quando canto per me la cosa importante è dare un senso alla canzone, dare importanza alla musica ed alle parole e non mostrare le mie abilità vocali. Questa è la cosa principale: fare risaltare la musica e perciò la interpreto come serve.: Noi conosciamoda moltissimo tempo, fin dalla fine degli anni 90,dai tempi dei Nevermore ed è stato un lungo inseguimento. Lui era impegnato nei tours, nello scrivere album con i ragazzi dei Nevermore, poi in un solo project, ovviamente con la sua famiglia. Ma poi, quando noi abbiamo avuto bisogno di una chitarra lo abbiamo chiamato e lui è stato felice di salire a bordo ed aiutarci nel tour e nella stesura del nuovo album.Sai la chimica che si crea tra le persone è importante…non è solo l’ora e mezza sul palco ad essere importante ma soprattutto il feeling nelle restanti 22 ore che si passano insieme, questo conta.Risponde: cos’è l’italia? (si scherza sui luoghi comuni italiani: pizza, spaghetti mandolino)A parte gli scherzi amiamo molto suonare in Italia, i club spesso raccolti (piccoli ndr purtroppo) sono molto intensi, ci fanno arrivare molta energia sul palco.: Sì,sono d’accordo con te sui festival, e perciò nel 2018 annunceremo il tour europeo di WTP e sicuramente torneremo in Italia: (ride) La cosa bella della musica è questa: durante il tour promozionale in vari paesi le persone che come te incontriamo ci chiedono “E’ più oscuro di …o è meno pesante di….”. Ognuno ha la propria idea ed interpreta la musica con il proprio sentimento. E’ la cosa speciale della musica.: sì sono d’accordo,è molto oscura, molto pesante ma ha anche bagliori di luce, come migliaia di voci nella tua testa che urlano per uscire…sì è davvero molto pesante e molto intensa: Sai ho sognato per molti anni di comporre una ballad ma non ho mai avuto la musica giusta…ed ora abbiamo anche la cantante giusta (ride): Ho voglia di iniziare il tour mondiale e far conoscere l’album in giro per il mondo.: grazie a tutti per il vs supporto aglie vi aspettiamo per il tour di