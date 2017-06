In occasione dell’uscita del nuovo album “Lost in Time”, abbiamo intervistato i Sailing to Nowhere, band capitolina che in breve tempo è riuscita a farsi notare, guadagnandosi la partecipazione a vari festival nazionali ed internazionali. Per i Sailing to Nowhere il futuro è già iniziato, e siamo certi che sarà un futuro ricco di soddisfazioni!

Ciao prima di tutto grazie per questa intervista, potete raccontare ai lettori di Metal.it che sono i Sailing to Nowhere?

Come è nato il nome della band?

In poco tempo i Sailing to Nowhere sono diventati un nome ben noto nella scena romana e non solo. Vi ritenete soddisfatti del lavoro svolto sino ad ora?

Cosa ha portato al cambio di line-up rispetto al primo album?

Essendo in 7, come fate a mettervi d’accordo sugli aspetti musicali? Avete delle difficoltà? E in quel caso, come vi comportate?

Da più parti si legge che siete “etichettati” come una band che prende spunto da un certo tipo di Power Metal, per lo più “made in Germany”, ma esiste una band a cui “realmente” vi ispirate?

In questo nuovo album ho notato una svolta verso un sound più “trionfale” e soprattutto una maturazione (come è ovvio che sia) dal punto di vista dei testi…potete raccontare ai lettori come nasce “Lost in Time"?

“Fight for your Dreams” è probabilmente il pezzo più “diretto” dell’intero album, poi invece ci sono pezzi più “complessi” come “New Life” o “Scream of the World” in che direzione dobbiamo immaginare che andranno i Sailing to Nowhere?

Differenze (secondo voi) fra il debut e “Lost in Time”?

Gli artwork dei due album sono entrambi splendidi, in “Lost in Time” il veliero ha smesso di navigare per ritrovarsi in una scena “apocalittica”, qual’è il messaggio che volevate dare?

In “Lost in Time” avete coinvolto personaggi davvero importanti come special guest, come nasce questa collaborazione? vi hanno dato suggerimenti (se si chi) o si sono limitati al ruolo di “ospiti”?

Ho notato che siete parecchio attivi sui vari social, e siete seguiti da tantissime persone, Quanto pensate siano importanti i questi strumenti di comunicazione per i musicisti?

La promozione del nuovo album vi porterà in giro per l’Italia e l’Europa, ho letto che suonerete anche in Grecia al Chania Rock Festival, quali sono le vostre aspettative?

Cosa pensate della scena Power Metal italiana?

Ricordo che in passato avete suonato anche coi Trick or Treat, come sono (se ci sono) i rapporti con i colleghi italiani?

Per concludere la nostra intervista volete aggiungere qualcosa per i lettori di Metal.it?

Fondamentalmente siamo una vera ciurma di marinai! Il Veliero è il nostro simbolo e musicalmente parlando ci identifichiamo in un Power Metal / Hard Rock senza troppi limiti o restrizioni!L'attuale formazione è composta daDiciamo che nasce dalla metafora del Galeone appunto, come simbolo del viaggio, del piacere dell'avventura e dell'ignoto che caratterizzano la nostra vita personale e da musicisti!Assolutamente! La risposta sia italiana che estera è eclatante e questo non può che farci più felici. I sacrifici e il duro lavoro vengono sempre ripagati.Fondamentalmente I cambi di formazione derivano quasi sempre dall'incessante attività Live della band e dell'impegno di vita che rappresenta! Capisco che non è sempre una cosa facile starci dietro ahahah (Giovanni)In otto! Eh eh siamo tanti lo so, devo dire che è stato molto raro avere difficoltà, in ogni caso l'obiettivo comune è sempre uno ed uno solo: Portare avanti al massimo questo progetto, quindi è molto facile per noi "metterci d'accordo" come diciGuarda, ci piace tanto spaziare e non rimanere mai ingabbiati in definizioni che poi ci vanno strette. Ogni membro ha influenze diversissime che infatti alla fine portano ad una amalgama interessante!Diciamo che ammiriamo tanto gli Avantasia, Stratovarius, Blind Guardian e Sonata ArcticaLost in Time nasce da una profonda maturazione di band, sia a livello compositivo che tecnico. L'intero album parla di un mondo distrutto e consumato dall'avidità/stupidità umana.... ma lascia anche un messaggio importante di rinascita e speranza!Eheh verso l'ignoto di sicuro ahahahhahahAbbiamo tante sorprese per il futuroTanta esperienza, maturità, tecnica e una produzione curata nei minimi dettagli!Oltre a tutto il tempo investito a scrivere ininterrottamente tra un tour e l'altro!Grazie mille! Felicissimi di questo!Il Galeone è in continuo viaggio guidato dal fato e dal piacere della scoperta.... quindi lo vedrete sempre alle prese con un epoca o situazione diversa ogni album come avrete visto dai Videoclip ufficiali!I guests sono stati davvero una delle cose più belle. Oltre ad avere un rapporto di amicizia personale; il loro ruolo è stato molto incisivo nel risultato finale, perchè non hanno semplicemente eseguito le tracce... ma le hanno fatte davvero proprie sentendole dentro fino all'ultima notaImportantissimi! Ormai I social sono parte integrante nella società odierna, e se sfruttati a dovere sono una possibilità sconfinata di pubblicità!Assolutamente! Sarà una data spettacolare con i Blind Guardian, già sold out da tempo!È ovviamente è solo l'inizio...come già detto, la nostra attività live è inarrestabile fortunatamente!Molto attiva e piena di nomi davvero meritevoli! Oltretutto ultimamente si sta avendo proprio un exploit del genereSi, ci siamo fatti un bellissimo Tour assieme! Così come con tanti colleghi e band italiane, I rapporti sono bellissimi oltre ad avere una stima e rispetto immensi; quando si è professinisti non si può che supportarsi al massimo felici dei successi gli uni degli altri!In primis, grazie a Metal.it per lo spazio concessoci! Un saluto a tutti I nostri sostenitori e fans, siete voi la nostra vera energia e potenza! Seguite sempre il nostro Veliero in tutte le nostre avventure e Tours!Il Galeone è pronto a regalarvi ogni volta uno show mozzafiatoUn abbraccio