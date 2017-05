Salve ragazzi e complimenti per il vostro ottimo Punishment for the Infidels: prima di avventurarci in questo disco ci raccontate un po’ la vostra storia, vi siete formati nel 2007 ma a parte un paio di EP non eravate ancora riusciti a debuttare, come mai?

So bene che quando ad una band si dice, pur con tutte le buone intenzioni, che suona precisa spiccicata ad un'altra le reazioni spesso non sono positivissime: nel migliore dei casi si rischia di citare un gruppo diverso da quello che avevano preso come modello e se proprio si cade nel baratro allora ci si scontra con l'ego del musicista che invece si era proposto di suonare originale, di metterci così tanto del suo da offuscare tutte le influenze del passato.Non so se questo è stato il caso dei, ma resta il fatto che "" rimane un grandissimo disco in piena scia "Beneath the Remains" dei Sepultura.Sentiamo cosa ne pensa la band al completo, con Federico, Matteo, Francesco e Simone.Abbiamo fondamentalmente cominciato a suonare insieme, spinti dalla voglia di fare quella musica che ascoltavamo tutti i giorni,edin primis e ispirandoci a questi abbiamo cominciato a comporre i brani che sono andati a comporre il primo EP . Con la dipartita di uno dei chitarristi e l'arrivo di Matteo il sound si è andato ad arricchire di quella violenza più tipica di gruppi come Slayer e Sepultura e da lì è cominciato un lungo percorso di personalizzazione dello stile che ci ha condotto prima ae adesso aAbbiamo saputo dell'etichetta tramite gruppi con cui abbiamo suonato live (). Dopo averla contattata si è mostrata subito molto interessata al lavoro e da lì abbiamo intrapreso questo percorso insieme.Sicuramenteè un album che fa parte dei nostri ascolti quotidiani e da cui in parte ci siamo ispirati per il nostro sound. Più precisamente però facciamo riferimento a quelle sonorità a cavallo tra anni 80 e 90, quando il death era ancora nel suo stato embrionale e l'idea di rifarci a queste è venuto proprio dal fatto che, in un periodo di grande revival del genere, in pochissimi vi ci si rifacessero quando invece secondo noi è una delle tante sfumature che può dare molto e merita di essere ancora sviluppata.Abbiamo registrato il disco nella nostra sala prove conper poi affidare mixaggio e master addegliin Abruzzo, questo passare da un posto ad un altro per la produzione unito ai tempi abbastanza brevi del lavoro (circa 5 mesi) hanno sicuramente inciso sul prodotto finale. Il nostro obiettivo principale era quello di trovare il giusto compromesso per un sound pesante ma che nelle parti veloci risultasse comunque violento e tagliente, rimanendo omogeneo per tutta la durata del full-lenght. Secondo noi il risultato che ne è venuto fuori è soddisfacente , anche tenendo conto di qualche mancanza che, essendo il primo, sicuramente abbiamo avuto.I brani trattano varie tematiche che affliggono la società di oggi, ma che hanno tutte come unico filo conduttore l'omologazione e tutti i problemi conseguenti ad essa. Viviamo in un sistema che ti impone di essere un numero e che punisce il libero pensiero con l'emarginazione.Come già detto questo gruppo è nato per suonare quello che ci piace e il thrash metal è un genere che oltre a piacerci ci rappresenta anche come persone. è tipo di sonorità libera da standard veri e propri e che ha come unico scopo quello di fornire una musica violenta e grezza, questa caratteristica secondo noi rende questo stile tra i più personalizzabili e lo tiene ancora lontano dalla vecchiaia vera e propria.Sicuramente tra i dischi che ci hanno segnato di più all'interno della band si possono trovare classici comedeidei sopracitatie, anche se non è il lavoro più apprezzato sia dai fan del genere che della band stessa,degli. Mentre in questo ultimo periodo ci stiamo tutti spostando verso ascolti decisamente più moderni a livello di sound sound comedeideideglisenza farci mancare qualcosa di più old school come potrebbe esseredegliPoter andare in tournee in giro per l'Europa per poter fare tutti i giorni quello che più amiamo: suonare!Sicuramente adesso ci dedicheremo alla promozione del disco sia all'interno del nostro territorio che al di fuori suonando il più possibile, nel frattempo stiamo già scrivendo nuovi brani che andranno a comporre il nostro prossimo lavoro in studio.Ringraziamo Metal.it per questa piacevole intervista e tutti quelli che ci sostengono!