I Dread Sovereign provengono dai Primordial, quanto vi ha influenzato questo fatto?

Questo è il vostro terzo studio album in 4 anni, come sono i Dread Sovereign del 2017?

Nella mia recensione sul vs ultimo lavoro "For Doom The Bell Toll" ho classificato la vs musica come “Evil-Doom”. Condividete questa affermazione?

L'atmosfera nella vs musica è molto sinistra, piena di horror e sentimenti epici, le vocals sono drammaticalmente teatrali. Quanto è stato duro ottenere questa atmosfera?

Quale è il significato dietro il monicker Dread Sovereign? Suona abbastanza minaccioso e solenne …

Avete coverizzato il brano dei Venom “Live Lika An Angel, Die Like A Devil”, perchè avete scelto questa canzone?

quale è la vostra canzone preferita dell'album e perchè

Cosa pensi della scena doom metal odierna? Siete tutt'ora legati alle vecchie glorie quali St.Vitus, Venom, Pentagram, Cirith Ungol o vedete qualche nuova proposta interessante ?

Il mondo della musica è cambiato con le nuove tecnologie che portano la gente ad ascoltare la musica in modo differente, in particlare il fenomeno del downloading file sharing. Cosa ne pensi?

Parliamo del tour, verrete in Italia ?

vengono dall'Irlanda e ci propongono un Doom Metal assolutamente terrificante ed evocativo, che non temo definire come "" per la componente maligna in esso contenuto. Alle nostre domande ha risposto in modo ermetico e lapidario il misterioso leader( che milita anche nei- No. Io vengo dai Primordial e la risposta è per niente!.- Non è corretto. Abbiamo all'attivo 1 ep. 1 long full length e questo nuovo extended mcd/lp. Siamo tutt'ora dominati dal Doom....- Certo, perchè no....non è il doom degli hippies dei '70s .... E' più oscuro e più tradizionale ma la descrizione la lascio a te.- Io mi focalizzo su una visione e questo è ciò che ne esce. Non è un grande mistero......devi essere determinato nel capire cosa vuoi ottenere.- Significa "regole temute"....i padri pellegrini in America a bordo della Mayflower () indicavano King James in questo modo- Era già nel nostro live set....perchè no- Nessuna. Prendi l'album come un tutt'uno....- Certamente ci sono sempre nuove bands interessanti e nuovi album....non sono legato solo alla vecchia scuola....c'è sempre gente talentuosa, è un'ombra lunga che cammina ...- Penso che tutto ciò svaluti la musica non appena si va oltre la semplice pubblicità.....ma questo fa parte della vita moderna, non possiamo tornare indietro. Una cosa è certa, non pagherò il mio affitto con lo streaming!- Lo speriamo......Bene, grazie per l'intervista ed in bocca al lupo per il vostro album.