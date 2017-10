. Appuntamento con sorpresa, questo del 28/10 alla Metalzone: gli headliner Royal Guard presenteranno infatti sul palco dell’Art Rock Café (Viale Saffi 50/B) il loro ultimo album, “Light & Dreams”. Ad aprire la serata Hemp e Second Skin, dalle 21.30; ingresso rigorosamente gratuito.Nati nel 2013 in provincia di Ravenna, i Royal Guard propongono hardrock. Già dopo il loro primo demo hanno iniziato una intensa attività live che li ha portati ad aprire per nomi come Thomas Silver (ex HCSS), Pino Scotto, Tigertailz, Sigue Sigue Sputnik, tra gli altri. Sul palco del Metalzone presenteranno il loro full-length, “Light & Dreams” (Slipstrick Records).Formati nel 2012, il quartetto proveniente dal ferrarese propone un Hard Rock/Metal dai riff catchy. Nel 2016 è uscito il loro primo LP, “BPM 69”.Altri ospiti dal ferrarese, gli hard’n heavy Hemp nascono nel 2016. A giugno di quest’anno è uscito il loro EP di debutto, “Kedaba Cadabra”.