LEGEND CLUB MILANO – 7 Novembre 2017Open door 19:30 – Concerto 21:00Fondato nel 2001 nella California del Sud, le Iron Maidens si sono rapidamente affermate come uno degli tributi più noti negli Stati Uniti, ampliando progressivamente la loro fama anche oltre le Americhe. Queste cinque donne hanno conquistato l'attenzione dei fans e musicisti con la loro abilità musicali e spettacoli live elettrizzanti, dove eseguono le hit di tutti i momenti della carriera degli IRON MAIDEN con apparizioni di Eddie, il grim reaper, il diavolo e altro ancora.Le Iron Maidens sono professioniste altamente qualificate con background musicali diversificati, che vanno dal teatro orchestrale e musicale al blues al rock. La line-up è composta da Linda 'Nikki McBURRain' McDonald alla batteria, Nikki 'Davina Murray' Stringfield e Courtney 'Adriana Smith' Cox alle chitarre, Kirsten 'Bruce Chickinson' Rosenberg alla voce e Wanda 'Steph Harris' Ortiz al basso.Mentre l'ultimo album degli Iron Maiden esce i negozi, le Iron Maidens festeggiano il recente rilascio del loro primo album in studio, il primo CD di una band tributo che sia mai stato registrato. La copertina con un mostro femminile è stata progettata addirittura dal creatore di Eddie, Derek Riggs.Nonostante siano senza dubbio cinque signore “calde”, le Iron Maidens non sono solo belle: nella loro carriera hanno condiviso il palco con Alex Skolnik dei Testament, Lemmy, Dave Ellefson dei Megadeth, Scott Ian degli Anthrax, Tim Ripper Owens dei Judas Priest e sono state scelte per aprire i concerti di Danzig, Cypress Hill, Snoop Dogg, Nightwish, Nevermore e molte altre band. Insomma, sono apparse in Playboy e Hustler, ma anche in Rolling Stone ed in Guitar World!!La prova del loro enorme fan-base mondiale è dato dagli oltre 1.300.000 di like sulla loro pagina facebook e dalle oltre 6 milioni di visualizzazioni dei loro video youtube più popolari.Per ulteriori informazioni: www.theironmaidens.com