Rain, Stonedrift, Dypron, Imago Imperii al Freakout Club di Bologna

Martedì, a partire dalle ore 21.00, si esibiranno sul palco del, quattro band della scena metal underground italiana. L'evento si svolgerà in via Emilio Zago 7c, 40128, Bologna.Halloween al Freakout si consolida come un appuntamento dedicato al Metallo!!! Live dalle 21.00 avremo 4 band in questo ordine:Imperii ( https://www.facebook.com/imagoimperii Dypron ( https://www.facebook.com/dyprongroup) Stonedrift ( https://www.facebook.com/stonedriftpage RAIN ( www.raincrew.com A seguire DJ set fino a mattina.Ingresso: up to you con tessera AICS.Alfieri dell'Hard 'n' Heavy italiano da 4 decadi, all'attivo 10 album e tour in Italia, Europa e Stati Uniti. Negli anni hanno condiviso il palco con artisti, tra i tanti, del calibro di W.A.S.P., Black Label Society, The Darkness, Paul Di Anno, Blaze Bayley, Michael Shenker, Phil Campbell, Udo, Jeff Scott Soto.La band sta promuovendo l'ultimo lavoro in studio “”, uscito nel 2016 e recentemente ristampato in vinile con la bonus track “”.Glisi formano nel 2007 a Rolo (RE), per idea di(batterista e cantante dei) ed(chitarra). Nel 2015 si uniscono alla band:alla voce,alla seconda chitarra,al basso. Hanno una demo all'attivo, chiamato “” e uno in fase di registrazione. Il loro stile è uno Sludge Hardcore con influenze Thrash Metal.Il progetto parte nel 2011, dopo alcuni cambi nella line-up, la formazione dal 2014 vede alla batteria, al basso, alla chitarra solistanel doppio ruolo di cantante e chitarrista ritmico. Negli anni successivi la band finalmente cambia marcia e sforna diversi brani inediti, nel repertorio anche alcune cover soprattutto di band del panorama "Thrash" come Metallica, Anthrax e Testament. Nel 2016 arriva un altro cambiamento che porta alla batteria, poi all'inizio del 2017 la band getta le basi prima per una demo (in uscita a luglio) e successivamente per arrivare alla produzione del primo full length."Band symphonic power metal fondata da(voce) ed(tastiere) nel 2009 con tre release all'attivo e diverse partecipazioni ad eventi e serate underground come lo "" - evento annuale a Pianoro (BO) - ed in apertura ad esibizioni live di band di spessore come i Nanowar of steel (31/12/2015) ed i Vision Divine (03/12/2016). Attualmente la band è impegnata nel tour promozionale del suo ultimo album, "" uscito nel 2016 e nella composizione del prossimo album programmato per il 2018.Altre informazioni: