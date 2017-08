Torna a grande richiesta la terza edizione ColleMetal, il primo mini-festival Metal di Collebeato, organizzato dalla Pro Loco di Collebeato durante la festa di “Collebeato In Fermento”.Appuntamento a Venerdì 1 Settembre (il primo dei tre giorni di Collebeato In Fermento); dalle ore 19:00 apertura dello stand gastronomico con piatti a tema (stinco , wurstel e crauti , formaggio fuso ecc.) oltre ovviamente ad una serie numerosa di birre artigianali. Stinco, birra del luogo ed un posto fresco... Che volete di più?Ospiti di questa terza edizione:Damnation GalleryGenovaTetri, cupi e macabri: l'Horror Metal dei Damnation Gallery incorpora in sé diversi elementi (Heavy, Thrash, Death ed in parte Black Metal) e rende il tutto orrorifico grazie ad una teatralità musicale e ad una scenicità visiva oscura. L'EP di debutto "Transcendence Hymn", stampato in edizione speciale dalla bresciana Masked Dead Records, ha ricevuto diversi apprezzamenti dalla stampa del settore che ha portato i Damnation Gallery a suonare insieme a band italiane storiche quali The Black e Vanexa. Per fans di Death SS, Mercyful Fate, Cadaveria, Hell, Necrodeath, Opera IX.OrganBellunoIl Doom Metal degli Organ è ipnotico e trascinante, nonché compatto e potente: notevole è il muro sonoro che la band riesce a creare grazie ad una fitta rete strumentale pervasa da melodie, suoni evocativi ed un'atmosfera catarchica. Per fans di Om, Electric Wizard, Goblin, Uncle Acid e Deadbeats!DemideadBresciaGiovanissima band bresciana ancora al debutto, i Demidead offrono un Thrash Metal classico per fans di Metallica, Megadeth, Pantera, Testament, Sepultura, Death e Sodom. Perfetti per divertirsi e lasciarsi andare a ritmi adrenalinici!INGRESSO GRATUITO!Collebeato (BS), V. Trento, Nuovo Centro Civico "La Porta del Parco"Apertura stand gastronomico: ore 19:00Inizio concerti: 20.30/21:00Fine concerti: 23.00/23.30