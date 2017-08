BREAKING SOUND in collaborazione con MORRIGAN PROMOTION e Eagle Bookingè lieta di annunciare la terza edizione del BREAKING SOUND METAL FEST in quel di Mesagne (BR) il 29 Agosto 2017 .Tra le tante novità di quest'anno oltre ad un bill internazionale segnaliamo la nuova incantevole location immersa nel verde ovvero Villa Cavaliere.Ad aprire le danze ed accendere gli amplificatori saranno i veterani FATBACKS,band nata nel 1990, che con il loro hard rock dimostreranno che gli anni passano ma la sana attitudine rock'n'roll resta!A seguire i NEREIDE, power trio che propone un particolare ed originale mix tra prog metal e post rock.Terzi ad esibirsi saranno i SEPTEM , band con un'ottima reputazione live che con le loro uscite discografiche hanno messo d'accordo critica e fan.Ancora heavy metal con gli ESSENZA , band che non ha bisogno di presentazioni, fondati nel 1993, questo power-trio nel corso degli anni si è guadagnato la stima degli appassionati delle sonorità heavy "old school" attraverso ad una fitta attività live in tutta l'Italia e alla loro proficua discografia.Il calar del sole e l'oscurità daranno la giusta atmosfera all'esibizione dei doomster THE OSSUARY, band formata da musicisti storici della scena metal italiana (NATRON). Il loro recente album "Post Mortem Blues", uscito ad inizio anno per la tedesca Supreme Chaos Records ha ricevuto ottime recensioni nel mondo e proiettato il nome della band tra i preferiti dagli amanti delle oscure sonorità sabbathiane!A seguire ci saranno gli ANTROPOFAGUS, band culto del metal più estremo che formeranno una vera e propria devastante coppia d'assi con gli headliner.Da poco ritornati sul mercato con la loro ultima fatica "M.O.R.T.E.", il quintetto genovese giungerà in terra messapica pronti ad impartire una violenta lezione di brutal-death tra vecchi classici e nuovi brani!Ma lo staff del BSMF ha voluto esagerare, alimentando il fuoco e le fiamme della distruzione con il ritorno in Puglia degli olandesi SINISTER, band tra le principali esponenti del movimento death europeo per l'unica data italiana del tour di promozione del dodicesimo full-eight “Syncretism”, che verrà presentato ai fan sul palco del Breaking Sound Metal Fest !Il combo olandese promette di scatenare una vera e propria battaglia sotto il palco tra i metalheads presenti!All'interno dell'area saranno presenti diversi stand di merchandise, vinili e cd oltre che agli immancabili corner per panini e birre a prezzi davvero modici così come il prezzo del biglietto che è di soli €.6 !! Vi aspettiamo numerosi!!!