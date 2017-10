Era da tanto che attendevamo questo momento e adesso il sogno diventa realtà., ovvero la power metal band più influente ed importante del mondo, tornano in Italia e lo fanno in modo speciale.Siamo lieti di annunciare che la formazione finlandese sarà appositamente in Italia per un’unica data, in cui eseguiranno dal vivo per intero(il loro album più importante, anno 1997), oltre ai grandi classici del loro repertorio.playing VISIONS in its entirety and other classics+ special guest22.10 MILANO, AlcatrazInizio concerti: ore 20.00Apertura porte: ore 18.30Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di Giovedì 13 Luglio.