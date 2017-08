Li abbiamo visti sul palco del Gods Of Metal la scorsa estate., quest’anno, proseguono il tour di “Dystopia”, il loro ultimo album, accolto da fan e critica in maniera eccellente.La band di Dave Mustaine tornerà dunque in Europa per una serie di concerti estivi e si esibirà in Italia per un’unica data a Milano in agosto.Saranno presenti due super special guest che annunceremo appena possibile.Apertura porte: ore 17.00Inizio concerti: ore 19.00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 1 febbraio.Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti tramite Ticketone ( www.ticketone.it ), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d’accesso agli eventi prodotti da Vertigo.Vertigo declina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso altri circuiti e si riserva la facoltà di non permettere l’accesso all’evento da parte dell’acquirente.