Con queste parole (forse un filo retoriche ma che a volte mi sento di condividere)dal palco dava idealmente il via ai tre giorni delin localitànei pressi appunto delQuesto evento, partito tra lo scetticismo generale nel 2013, ha saputo incrementare qualità e quantità di presenze sul palco e numero di spettatori grazie al grande lavoro del(e diappunto) tanto che oggi è diventato una piacevole consuetudine.Noi di Metal.it abbiamo assistito alla prima giornata ed ecco le nostre impressioni.Già nelle comode aree di parcheggio si respira aria di festa ed entrati nell’area dedicata all’evento questa sensazione diviene certezza: tendoni con tavoloni e panche, una cucina da campo, un locale pizzeria addirittura, diverse spine per la birra (ovviamente…) ed un grande spazio per le tende di chi si fermerà per tutti i tre giorni del Festival offrono un colpo d’occhio soddisfacente.Ovviamente il fulcro è per tutti -al netto del piacere di fare macello- la proposta musicale; in questa serata sono previste 4 band: i milanesi, i comaschima soprattutto i grandissimidalle isole Fær Øer nella loro unica data italiana.Se si pensa che l’ingresso è gratuito non si può far altro che leccarsi i baffi e ringraziare chi riesce ad organizzare tutto questo.Alle 19 sono glia dare il via alle danze con il loro folk metal spensierato e divertente ed il frontman, nonostante il pubblico sia più attratto dalla birra, inizia a scaldare l’atmosfera invitando tutti sotto il palco.Subito dopo è la volta deie dei loro costumi da pirati (a metà tra la saga Disney di Capitan Sparrow ed i più grintosi bucanieri di Rolf Kasparek) alzare la temperatura del festival con la loro esibizione.Lo spazio antistante il palco ormai è quasi pieno quando glied il loro melodeath fortemente velato di influenze folk ci guidano verso (inutile negarlo) il piatto forte della serata: la performance deiSono da poco passate le 22 quandoed il batteristasalgono sul palco di fronte ad una folla che dimostra di essere lì proprio per loro.dichiarano immediatamente dando così il via al loro show.I vichinghi sono in grande spolvero esi nota in modo quasi violento la loro superiorità rispetto ai pur validi gruppi di supporto.D’altronde nel 2018 la band festeggerà il ventennale di carriera (anche se –come leggerete a breve nell’intervista che ci hanno gentilmente concesso, non hanno dato nessuna particolare importanza alla ricorrenza) e non si arriva a durare tanto per caso.I brani si susseguono veloci abbracciando praticamente tutti i dischi del gruppo, dapassando persino all’ultimodatato ormai 2013.Il pubblico segue entusiasta dimostrando di conoscere in alcuni casi anche canzoni in danese (!) ed il carisma difa il resto.Lo spettacolo scorre (purtroppo veloce) e quando iarrivano al termine ci resta come sempre il tarlo ed il rimpianto di qualche brano che avremmo voluto ascoltare: ma è anche questo il bello dei live!Davvero una magnifica serata, trascorsa in un fiato anche per la bella cornice del Festival e per la disponibilità di tutti: nonostante non ci sia stato risparmio di alcool non abbiamo visto nient’altro che persone con grande voglia di divertirsi.Continuate così ragazzi ed anche la prossima edizione proseguirà con il trend in crescita di quelle precedenti!Gandkvæði TróndarSinklars VísaBlood of HeroesGrindavísanHold the Heathen Hammer HighBy the Light of the Northern StarRegin SmiðurWings of TimeAnother Fallen BrotherBy the Sword in My HandTurið TorkilsdóttirLady of the SlainThe Lay of ThrymTróndur Í GøtuMare of My NightRamund Hin UngeShadow of the SwastikaAnthemGiunti al termine della prima giornata delun doveroso ringraziamneto va anche al, isenza il loro aiuto tutto questo non sarebbe stato possibile.Inoltre vanno ricordate le altre band che hanno preso parte al…anche loro hanno contribuito a rendere grande il festival.Live Report a cura diPhoto credit:- All Rights Reserved @ Metal.it