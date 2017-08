Lo Spongstock è un festival autogestito nato circa 10 anni fa per dare spazio all’hard rock originale e a tutti i suoi sottogeneri. Negli anni lo Spongstock è stata l’occasione, per decine di band dell’underground nazionale e specialmente pugliese, di portare a un pubblico di appassionati la propria musica, il proprio stile, la propria passione.Siamo ancora convinti che l’underground sia la culla della cultura musicale rock e veicolo di messaggi importanti. L’evento è diretto a tutti gli appassionati di rock e metal, per chi è stufo dei circuiti musicali commerciali, delle scelte imposte da radio e tv, dei talent show.Quest’anno sul palco dello SPONGSTOCK IX, evento supportato da Gianni Bar, Studio Essenza e Rock Pride TV, si esibiranno:- SIBILANCE (black ‘n’ roll):formazione salentina con influenze thrash e black metal, fuse ad una originale attitudine rock ‘n roll. La band presenterà brani estratti dal concept album "The Beginning of the End", incentrato sul tema della guerra interiore che ognuno deve quotidianamente affrontare per sopravvivere.- THE CLIPS (stoner – doom):trio relativamente giovane (fondato nel 2016) da musicisti che però hanno già maturato una lunga esperienza nell’underground, autori di uno stoner-doom violento e profondo (influenze tra Electric Wizard, Monolord, Sepultura, Kyuss, Joy Division, The Cure)- IL CONFINE (intimistic alternative rock)Formazione dedita ad un alternative rock possente e intimistico, Il Confine è una band che racchiude esperienze personali e musicali differenti e complementari, “Il Confine è la linea di demarcazione che separa l'ordine e il caos”.- ASSAULTER (thrash defenders):Formazione tarantina nata nel 2007 con il preciso intento di comporre e portare on stage l’heavy metal old school che attinge a piene mani dal thrash della Bay Area. Capaci di performance dall’impatto granitico e devastante, gli Assaulter hanno pubblicato recentemente il cd “meat grinder”, che sta raccogliendo consensi da parte del pubblico e della stampa specializzata in Italia e all’estero!Al termine delle esibizioni ufficiali si aprirà la “VOICE & GUITAR ACUSTIC SESSION”, spazio dedicato a chi vorrà esibirsi per il pubblico di tarda notte.Ancora una volta l’ingresso ai concerti è libero, e il Giannibar-cafè (in via Estramurale a Spongano (LE), che ospità l’evento, fornirà una vasta gamma di selezioni food & drinks a prezzi popolari. La location è dotata di ampio parcheggio e di copertura in caso di pioggia!