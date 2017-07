Nuove conferme nel variegato bill delladi Cologno al Serio che si svolgerà il prossimo Agosto a cominciare daOltre alla già annunciata presenza died i suoi, ci sarà difatti una schiera di band per celebrare al meglio ilL'axeman dei, Sabato 26 Agosto, sarà difatti supportato da due delle band rivelazione di quest'anno, cominciando dagliseguiti dai trentini, freschi di pubblicazione con il loro ultimo album “” edito daSul Palco, nei pressi del, ospite d'eccezione sara il rocker svizzero, vero e proprio talento naturale con una imponente attitudine rock'n'roll che nel tempo lo ha portato ad andare in tour con Status Quo, Nazareth e Doro.Assieme a lui si esibiranno i colognesie i cremaschi, sul palco centrale sarà una serata all'insegna dell'eccellenza italiana con, un trio che non ha bisogno di presentazioni.Il secondo palco vedrà come atto principale gli svizzeri: combo d'oltralpe giunto anch'esso al loro ventesimo anno di attività, giunge per la prima volta in Italia con all'attivo otto album, ed una lunga serie di collaborazioni, nonché diversi brani che hanno fatto da colonna sonora a produzioni cinematografiche e Tv show made in Hollywood.Ad aprire lo spettacoloedi protagonisti del palco principale saranno gli spettacolari ed accattivanti, capitanati dalla bella e carismatica, sono un riuscitissimo ibrido tra Rob Zombie, KISS, Nine Inch Nails e Alice Cooper.A breve nuove band e conferme.PHIL CAMPBELL & BASTARD SONS + BULLET PROOF + ATHROXLUKE GASSER + STEEL CITY HEROES + NOVA 76STRANA OFFICINA + IN.SI.DIA + SKANNERSSIDEBURN + HELIKON + SOCSSICK'n'BEAUTIFUL + GuestViale Padania - Zona IndustialeCologno Al Serio (BG)Evento Facebook: Clicca QUI Info: