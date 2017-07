. Terzo appuntamento di fuoco per l’estate di MetalZone, in preparazione al Summer of destruction con tre band dalle sonorità dalle sperimentali, e molti testi in italiano: Kuadra, Clorosuvega e Spleen55. Dalle 21.30 sul palco “open air” dell’Art Rock café in viale Saffi 50/B; ingresso gratuito.Evento: https://www.facebook.com/events/627475277446170/. I vigevanesi i Kuadra nascono nel 2006 come progetto crossover con influenze rap, alternative rock e post metal. Hanno all’attivo quattro lavori: “Tutto Kuadra” (2007), “Kuadra” (2010), “Il bene viene per nuocere” (2013) e “Non avrai altro Dio all’infuori di Te” (2016).https://www.facebook.com/kuadraBand/. Giovane formazione bolognese nata dalle ceneri del progetto Atomic Blast (“Noise of revolution”, 2013). I Clorosuvega propongono una musica più sperimentale, con testi in italiano. È uscito di recente il loro ultimo album, “Clorosuvega”, realizzato con la collaborazione di Larsen Premoli e lo staff dei RecLab studios di Milano.https://www.facebook.com/clorosuvega/. Formazione dalle sonorità alternative, crossover e nu metal. La band nasce nel 2003 ma subisce molti cambi di componenti nei corsi degli anni fino ad arrivare quest’anno alla line-up stabile. Nel 2008 hanno prodotto il loro primo lavoro, “Evidence”, e attualmente sono impegnati nella composizione dei brani per il loro nuovo album.https://www.facebook.com/spleenitaly/