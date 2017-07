L'ASS. ASTARTE in collaborazione con MORRIGAN PROMOTION è lieta di annunciare la terza edizione del BMF “BASILICATA METAL FEST. L'evento si terrà a Matera SABATO 29 LUGLIO 2017, presso la "CAVA DEL SOLE ".L'apertura cancelli è prevista per le ore 17:00.I primi a salire sul palco saranno gli IMPLODEAD con un death metal granitico e personale come marchio di fabbrica. A seguire sarà la volta dei CANCRENA, una band che dal vivo non fa superstiti, alfieri di un Southern Thrash Metal ricco di groove e potenza.A questo punto toccherà ai TALES OF DELIRIA e al loro death metal di stampo nordico,tecnico, veloce e coinvolgente.A salire sul palco ora sarà la volta degli ECNEPHIAS attivi da ormai 20 anni, autori di un metal di stampo mediterraneo melodico e potente che per l'occasione presenteranno live i brani del loro nuovo album: The Sad Wonder of the Sun.Il sipario si riapre con i CADAVERIA, band culto del horror metal Italico conosciuta ed apprezzata a livello internazionale che promettono di scatenare l'inferno sul palco del BMF, forti di una presenza scenica ed un sound unico.Con il calare delle tenebre sul palco salirà una vera e propria leggenda a livello mondiale, una band che ha scritto pagine indelebili nella storia della musica e del cinema ovvero i mitici GOBLIN di Claudio Simonetti. Autori delle musiche che hanno accompagnato i più grandi capolavori cinematografici del maestro dell'horror, l'immenso Dario Argento! Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena e tutti gli altri brani che hanno reso grande questa band verranno proposti SOLO per questa occasione in chiave hard rock, quindi un motivo in più per non mancare ed assistere ad uno show unico ed irripetibile!A chiudere il Festival, un ospite d'eccezione e un mito vivente ovvero ULI JON ROTH, mitico ex-chitarrista degli SCORPIONS. Considerato tra i padri fondatori del metal sinfonico e dello shredding, ha influenzato chitarristi del calibro di Malmsteen e Vai oltre a tantissimi altri mostri sacri! Ad affiancare ULI ci sarà la sua band formata anch'essa da musicisti di prim'ordine con i quali eseguirà dal vivo tutto TOKYO TAPES, il primo album live degli SCORPIONS ed altri brani della sua lunga carriera. Detto questo è chiaro che non potete assolutamente mancare!All'interno saranno presenti vari stand di merchandising e scambio culturale. Non mancheranno ottima birra e panini a prezzi modici.Per ulteriori informazioni su come raggiungerci, sui Bus organizzati e su dove pernottare, seguiteci sulla pagina FB ufficiale del Festival.