Dopo la data Sold Out di qualche mese fa a Milano ecco tornare la storica band di Venice Beach per uno show che si prevede di fuoco!Gli ST capitanati dal carismatico Mike Muir saranno nel vecchio contintente per un'estate che li vedrà protagonisti nei maggiori festival Europei, e proprio in questa occasione non poteva mancare la loro presenza a Roma.Non perdetevi quindi per nulla al mondo questo appuntamento con la storia del Crossover/Thrash con questa band che ha fatto innamorare generazioni di ST Maniacs!Opening act: Buffalo Grillz---------------------------------------------------------------------------------------------> opening Buffalo Grillz[grindcore // Roma]--------------------------------------------------------------------------------------------C.S.O.A. Forte Prenestinovia Federico Delpino – Centocelle – RomaWeb: www.forteprenestino.netMail: segreteria@forteprenestino.net tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e MirtiPREVISTA UNA SOTTOSCRIZIONE DI 5 EURO.