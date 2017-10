Unica tappa in Italia per iall’di Casalecchio di Reno (Bologna).Per impedire il fenomeno del secondary ticketing, per la prima volta in Italia i biglietti saranno realmente nominali e non intestati solamente all’acquirente: ciò vale per quelli acquistati sia su Ticketone (online e punti vendita) sia tramite i fan club degli artisti. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per transazione e ogni biglietto dovrà riportare il nominativo dell’effettivo fruitore del concerto. I dettagli sulla possibilità di un cambio nominativo saranno comunicati in seguito; in ogni caso, sarà possibile effettuare un solo cambio.Ore 19:30Via Gino Cervi,2Casalecchio di Reno (BO)Posto unico parterre in piedi: € 65,00 + prev.Tribuna Sud: € 95,00 + prev.Gradinata Numerata: € 75,00 + prev.Biglietti e VIP packages disponibili su Ticketone (online e punti vendita).