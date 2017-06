. Primo appuntamento sul palco all’aperto del Metalzone, e primo di una una rassegna di appuntamenti che durerà tutta l’estate. Il 24 giugno all’Art Rock Café di viale Saffi 50/B dalle 21.30 si alterneranno sul palco:. Graditissimi ospiti da Reggio Emilia, la solida formazione thrash metal quasi non avrebbe bisogno di presentazioni. All’attivo di due album (“DominHate”, 2014, e “Unleash The Violence”, 2011) e un Ep selftitled (2010), gli Injury hanno diviso il palco con band come: Sepultura, Death Angel, Corrosion of Conformity, Extrema, Onslaught The Crown, Lazarus AD, Bonded by Blood.. Sonorità più melodiche ma non meno potenti quelle dei Creep, da Cesena. Formati nel 2007, hanno pubblicato nel 2010 il loro primo longplay, “Beast in the portrait”, distributo per la Hot Steel Records, e nel 2015 “Innerland”, uscito per Slipstrick records.. Giovani promesse dell’area Imolese, i Dypron sono un’energetica proposta thrash metal dalle sonorità moderne. La formazione è attualmente al lavoro sulle loro prime registraizoni.Link all’evento, che è FREE ENTRY come sempre: