CRAZY TOWN

Cinque date in Italia a fine luglio

! La band nu-metal/rap-rock, resa celebre nel 2001 in tutto il mondo dal singolo "Butterfly" , è di recente tornata sulle scene con l'album "" ed ha già scelto l'Italia per registrare il nuovo lavoro.Dopo le 3 date italiane di Gennaio 2017 e un tour mondiale che ha toccato continenti come Asia, Europa, America e Oceania,in collaborazione consono orgogliose di riportarein Italia, per cinque nuove selezionatissime date a fine luglio.Ecco tutti gli appuntamenti e i dettagli:Mer 26 Luglio @ Skate Park, Osimo di Ancona (AN)Gio 27 Luglio @ Circolo Svolta, Rozzano (MI)Ven 28 Luglio @ Phenomenon, Fontaneto D'Agogna (NO)Sab 29 Luglio @ Blow Rock, CataniaDom 30 Luglio @ Bronson's Escape, Maserada Sul Piave (TV)Ingresso GratuitoUno show imperdibile per gli amanti e i nostalgici del genere, a metà tra rap, rock ed elettronica.Presto ulteriori su