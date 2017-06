IPPODROMO SNAI – SAN SIRO - Via Diomede 1 (ingresso da Piazzale Lotto - M1 Lotto Fieramilanocity), Milano, Italy, 20121BLIND GUARDIAN + ENSIFERUM + TURISAS + GRAVE DIGGER + FIREWINDBIGLIETTIIl costo del biglietto è di € 55,00 + diritti prevendita. Prezzo in cassa € 60,00.Le prevendite sono già disponibili attraverso il circuito TICKETONE e rivendite autorizzate.L'organizzazione raccomanda l’acquisto dei biglietti tramite Ticketone (www.ticketone.it), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d'accesso agli eventi da essa prodotti. L'organizzazione declina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso circuiti non autorizzati.FACEBOOKPer tutte le info sull’evento e per restare aggiornati seguite la Pagina Facebook Ufficiale del FestivalPer info:www.battlefield-metal-fest.ithttp://www.ippodromitrenno.it/sansirogaloppo/