"DUE GIORNI PRIMA DELLO SHOW:



Il bassista Jesper Anastasiadis è stato ricoverato ed è dovuto essere sostituito all'ultimo minuto e senza prove."



"UN GIORNO PRIMA DELLO SHOW:



Il bagaglio della band è smarrito da Air Berlin: strumenti, attrezzature, costumi… tutto."



"IL GIORNO DELLO SPETTACOLO:



Il volo della di Olli Vänskä’ è costretto a tornare indietro a Helsinki a causa di un uccello che ha colpito la turbina dopo la partenza.



Secondo le informazioni che abbiamo al momento, il suo nuovo volo dovrebbe atterrare a Milano circa 30 minuti prima dello show."

Ottimo inizio per un festival che può è deve crescere molto!Si può affermare con certezza che la prima edizione delè promossa a pieni voti, certamente non senza qualche piccolo “difettuccio" da imputare principalmente al fatto che fosse la prima edizione, da cui sicuramente si ripartirà per migliorare la prossima edizione!L’ottima location dell'è probabilmente la migliore che si potesse scegliere, in città, comodissima da raggiungere con i mezzi pubblici, ottimo palco, ottimi suoni, niente asfalto rovente, e fortunatamente le temperature a Milano in questi giorni sono decisamente più gradevoli rispetto una settimana fa.Noi di Metal.it alle 14:00 siamo già sul campo di battaglia, in anticipo come consigliato dall'organizzazione, in seguito ai controlli meticolosi, imposti dal questore per motivi di ordine pubblico dopo i noti fatti avvenuti a Torino.Ottimo il rapporto qualità/quantità del bill, una sesta band avrebbe suonato togliendo spazio e qualche pezzo magari aio gliLa composizione del festival, è stata perfetta: gli headliner, tre gruppi importanti ai quali è stata concessa tutti un’ora o poco più per la loro esibizione, e poi l’opener che nonostante il meno tempo a disposizione e l'ingrato compito di suonare mezz'ora dopo l'apertura dei cancelli, è stato all’altezza dell’evento.Il tutto ad un prezzo, neanche esagerato considerando che ormai pure i concerti per vedere un singolo artista bisogna pagarli profumatamente, gli organizzatori del, sono riusciti nel miracolo di tenere bassi i costi, offrendoci un bill di altissimo livello, tanto per dire già soloinsieme valevano il prezzo del biglietto.Ovviamente a fronte di tutto ciò, esiste anche il rovescio della medaglia, se parlassimo solo bene non saremmo del tutto obiettivi, come dicevamo qualche problemino lo abbiamo riscontrato, tralasciando ovviamente quelli dovuti ai controlli delle forze dell’ordine.Ciò che salta subito all'occhio è la scrupolosità con cui le forze dell'ordine effettuano i controlli, probabilmente in alcuni casi, possono sembrare addirittura esagerati, (roba che neanche a San siro per Inter - Barcellona) ormai però la situazione è questa, che piaccia o no, certo quando si arriva a “sequestrare” una cintura borchiata, i trucchi (ma ragazze! dovete per forza portavi i trucchi nella borsetta ad un concerto Metal??? Nda) addirittura abbiamo sentito di persone a cui sono stati “contestati” gli scarponi con le borchie, ovviamente tutto ciò non è imputabile agli organizzatori, anche se visti i severi controlli che erano stati annunciati, forse sarebbe stato il caso di aprire i cancelli molto prima, per poter così permettere a tutti, di assistere all’esibizione deiMancanza totale di zone d'ombra, col senno di poi sarebbe bastato un tendone con alcune panche per potersi riprendere dalle varie “battaglie” che si sono susseguite.Pochi punti di ristoro, di cui uno ha chiuso praticamente all’inizio del concerto degli headliner, con lunghe code per prendere un panino e birra decisamente non a buon mercato.Poco merchandising e zero bancarelle da festival, peccato perché con tutto quello spazio disponibile, vedere qualche altro stand popolare ilsarebbe stato davvero fantastico.Encomiabile il rispetto degli orari, e gli sforzi dietro le quinte per gestire i meet&greet.Alle 15:00 in punto salgono sul palco i, col loro melodic power metal pronti ad infiammare il poco pubblico presente, molti ragazzi sono bloccati all’ingresso in seguito ai controlli di cui abbiamo già parlato, quelli presenti sotto il palco “sfidano” il sole, dimostrando di apprezzare la prova della band ellenica.Ode to LeonidasWe DefyHead Up HighHands of TimeWorld on FireThe Fire and the FuryMercenary ManFalling to PiecesDopo un veloce cambio di palco è la volta degli attesissimi, la band tedesca è scatenata, una macchina oleata alla perfezione capitanata dal carismatico leader, che propone brani storici, pescati un pò da tutta la discografia della band. Sicuramente il momento di maggior impatto è stata la doppietta finale,Healed By MetalLawbreakerWitch HunterKilling TimeBallad of a HangmanThe Dark of the SunHallelujahExcaliburSeason of the WitchHighland FarewellRebellionHeavy Metal BreakdownMa veniamo ai veri eroi della giornata, iIl messaggio che la band aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook era alquanto eloquente.A questo punto ci si sarebbe aspettato che la band decidesse di non suonare, sarebbe stato anche comprensibile e probabilmente molte altre band al loro posto avrebbero preso questa decisone!Non loro, non i, che non hanno mollato, anzi con molta umiltà hanno chiesto “aiuto” ai fans chiedendo loro di portare pitture rosso e nere per il face painting, e infine sono riusciti a regalarci un’esibizione mozzafiato.Poco importa che in scaletta mancasse, oggi la vera battaglia l’hanno vinta loro, come dei veri guerrieri.To Holmgard and BeyondA Portage to the UnknownCursed Be IronFields of GoldIn the Court of JarisleifFive Hundred and OneThe Dnieper RapidsMiklagard OvertureStand Up and FightDopo il folk Metal dei, ecco arrivare il momenti degliche fanno il loro trionfale ingresso sul palco, sferrando subito una doppietta micidiale, come inizio non ce male!Ma siamo solo alle battute iniziali,, sono due inni di battaglia! in particolare modo la seconda, che personalmente ritengo essere fra i migliori brani di tutta la discografia degliTutta la band è in ottima forma, a partire dalla talentuosa, che non riesce provo a star ferma sul palco correndo da una parte all’altra, dimostrando ancora una volta che l’exaggiunge più dinamicità ai nostri Vichinghi. Sembra quasi chenon riescano a starle dietro, ciò nonostante anche loro tengono il campo di battaglia in maniera epica!Purtroppo si sente la mancanza della battagliera, ma il pubblico sembra non accorgersene e si arriva così in dirittura d’arrivo senza rendersene conto.che rappresentano la perfetta appendice di una serata trionfale ma è conche l’epicità tocca i massimi livelli!From AfarToken of TimeWarrior Without a WarOne More Magic PotionHeathen HordeAxe of JudgementBurning LeavesIn My Sword I TrustTwo of SpadesLai Lai HeiLa giornata è stata lunga, il sole riesce ancora a fare capolino alle spalle del grande palco del, quando alle 21, puntuali come un orologio svizzero, arriva il momento più atteso della manifestazione, finalmente è il turno dei 'bardi .Il tema della serata lo conosciamo già, isuoneranno tutto, ma non subito, si parte infatti contratta dall'ultimo lavorocui segue la storicaMa è con la successivache la battaglia entra definitivamente nel vivo!sarà il preludio asuonato per intero senza soste, fino all'epilogoMa la battaglia deve continuare, così i nostri tornano sul palco contratta dal più recente passato della band, ed infatti non riesce a scaldare più di tanto il pubblico che si aspetta ben altre sorprese.Il tema sembra essere già delineato, con l'attesissima ed immensa, un rullo compressore capace di demolire qualsiasi cosa incontri lungo la sua strada!La seguente, è proprio quello che ci vuole per tirare il fiato, epica, gigantesca, emozionante, una delle ballad più belle di sempre, non solo deiSiamo quasi in dirittura d'arrivo, ed ecco le note diche sembrano essere l'epilogo di questa lunga giornata, ma il pubblico non è d'accordo ed invoca a gran voce ancora una canzone, giunge così il momento dei saluti non prima però che i 'bardi regalino ai presenti la gloriosa, che effettivamente risulta essere la panacea per i tanti che aspettavano fin dall'inizio delle ostilità questa canzone!Adesso si che si può dire…The Ninth WaveWelcome to DyingNightfallFlyImaginations from the Other SideI'm AliveA Past and Future SecretThe Script for My RequiemMordred's SongBorn in a Mourning HallBright EyesAnother Holy WarAnd the Story EndsSacred WorldsValhallaThe Bard's Song - In the ForestMirror MirrorMajesty